Необходимо нарисовать несколько картинок. В том числе логотип и пара баннеров. Новый сайт, поэтому предлагаю попробовать свои силы новичкам. Оставляйте, пожалуйста, Skype для связи.
Баннеры для инстаграмм 30-40 шт.
Создать баннеры для инстаграмм 30-40 шт. Размер: 1080x1920, формат: фотошоп. Темы: фитнесс, мода, психология, вебинар, вебинар бесплатно, скидка, вторая вещь в подарок, путешествия и пр. Образцы предоствалю.
Заявки фрилансеров
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