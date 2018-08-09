Нарисовать 2 блока контента

Для сайта w\o\o\d\e\m.\ru надо нарисовать 2 блока(для размещения в контентной области):

1. Блок Способы оплаты: наличными / картой / безналичный расчет (иконка+надпись)Доставка / самовывоз - это типа 2 варианта, надо как то обыграть и чтобы было понятно что это последовательность заказа2. блок Преимущества:*Перезвоним быстро+ текст пояснения (динамически меняющийся, например: через 15 минут/завтра до 9-00 и тд)*Доставка+ текст пояснения: сегодня или на следующий день*Самовывоз + текст пояснения: 3 точки в челябинске*Оплата при получении

Внешний вид должен соответствовать стилю сайта.

В заявке указывайте время и стоимость.

Работа без предоплаты.