Создать баннер для сайта

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок307 просмотров

Здравствуйте

Нужно нарисовать банер для сайта. Используйте любые фотостоки, иконики любы картинки которые подойдут под тему.  Работу выслать в PSD + использованные шрифты.

Примеры банеров -  https://goo.gl/reA4Pu

С нуля не нужно рисовать , используйте готовые фрагменты, включите  любую свою фантазию, просто сделайте красиво и в светлых тонах.

Тема банера и сайта - виртуальная реальность, банер будет использоваться в статьих про вирт реальность. Очки устройства и разные гаджеты.  Т.е нужен универсальный фон,  можно использовать очки, любые иконки, цветные ЧБ и т.д

Размер банера 770x330 

Текст в банере -  "Виртуальная реальность - что это и зачем нужна?" (текст можно сделать в одном стиле или поиграть со стлиями сделать в разных схемах одтельные слова, иди заглавные буквы)

Добавить адрес сайта: виртуальная-реальность.com  (можно ввиде водного знака)

Оплата 200 рублей за банер.

7 лет назад
vpachin
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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