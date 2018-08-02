Создать баннер для сайта

Здравствуйте

Нужно нарисовать банер для сайта. Используйте любые фотостоки, иконики любы картинки которые подойдут под тему. Работу выслать в PSD + использованные шрифты.

Примеры банеров - https://goo.gl/reA4Pu

С нуля не нужно рисовать , используйте готовые фрагменты, включите любую свою фантазию, просто сделайте красиво и в светлых тонах.

Тема банера и сайта - виртуальная реальность, банер будет использоваться в статьих про вирт реальность. Очки устройства и разные гаджеты. Т.е нужен универсальный фон, можно использовать очки, любые иконки, цветные ЧБ и т.д

Размер банера 770x330

Текст в банере - "Виртуальная реальность - что это и зачем нужна?" (текст можно сделать в одном стиле или поиграть со стлиями сделать в разных схемах одтельные слова, иди заглавные буквы)

Добавить адрес сайта: виртуальная-реальность.com (можно ввиде водного знака)

Оплата 200 рублей за банер.