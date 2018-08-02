Нарисовать логотип и баннеры

Требуется сделать баннеры для Яндекс.Директ-РСЯ и Гугл.Эдвордс-КМС. Форматы должны соответствовать. Примеры по другой теме прикреплены. Картинка и текст, которые должны быть использованы при разработке, тоже прикреплены. ...