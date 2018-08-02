Нарисовать логотип и баннеры

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Закрыт23 заявки249 просмотров

Интернет-магазин одежды 

Нужен логотип для магазина и фавикон

Нужны три баннера на главную страницу с ссылками на категории

ресурсы во вложении

оплата БС

7 лет назад
lakshery
Мурат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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