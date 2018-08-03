Оформление фейсбук страницы

Баннер для сайта http://xn--80aapkhbkgpaklc9f8azczd.xn--p1ai/ Будет отображаться на всех страницах наверху. Размер 1800*490 Текст обязательно на белом фоне. Шрифты использовать как на сайте, они прикреплены к задаче. Фотография там же. Сам баннер должен ...