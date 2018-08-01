Сделать баннер для сайта (psd, figma)

Баннер для сайта http://xn--80aapkhbkgpaklc9f8azczd.xn--p1ai/

Будет отображаться на всех страницах наверху.

Размер 1800*490

Текст обязательно на белом фоне. Шрифты использовать как на сайте, они прикреплены к задаче. Фотография там же.

Сам баннер должен быть в стиле сайта.

Также в приложении баннер, который не понравился. Использовать текст который на нем.

Оплата желательно на Яндекс Деньги, после выполнения задания.

Срок 1 день.