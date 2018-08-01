Сделать баннер для сайта (psd, figma)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок413 просмотров

Баннер для сайта http://xn--80aapkhbkgpaklc9f8azczd.xn--p1ai/  

Будет отображаться на всех страницах наверху.

Размер 1800*490

Текст обязательно на белом фоне. Шрифты использовать как на сайте, они прикреплены к задаче. Фотография там же. 

Сам баннер должен быть в стиле сайта. 

Также в приложении баннер, который не понравился. Использовать текст который на нем. 

Оплата желательно на Яндекс Деньги, после выполнения задания. 

Срок 1 день.

Figma
7 лет назад
Persona600
Воронцов 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Alaska307
Елена 
42 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$9
1 день
Елена с работой (разработка баннера) справилась отлично, выполнено даже раньше, чем обговаривали, правки произвела за 5 минут. Рекомендую!
Четкое ТЗ, быстрая оплата и приём работы, отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Alaska307
Елена 
42 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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