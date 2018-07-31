Нарисовать 3 баннера в 2 вариантах

Заказывал у Виталия пачку баннеров для одного CPA оффера. Виталий выполнил работу на отлично, точно по заданию и в срок. Во время работы приятно пообщались, обсудили задачу и сделали проект. Фактически без замечаний. А те, которые были Виталий сразу же поправил без возражений, что бывает очень редко. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.