Размер баннера 240х400. Формат html5 zip + заглушка jpeg. Товар - купальники. Аудитория - девушки от 16 до 35 лет. Цель - привлечение клиентов на примерку в шоурум ...
Нарисовать 3 баннера в 2 вариантах
Нарисовать 3 баннера в 2 разных вариантах. Всего должно получиться 6 баннеров
Размеры
336 на 280
300 на 250
300 на 600
Тема — препарат Artrodex
Ссылка на сайт производителя http://artrodex-cream.com
Выбранный исполнитель
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