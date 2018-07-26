Дизайн оформление группы Вконтакте

для страницы: http://geoid.org.ua/heliosystem/ для этого http://prntscr.com/kbb571 перечня работ Не нужно мудрить, с нуля рисовать, сделайте на уже существующих шаблонах по инфографике. просто чтобы смотрелось хорошо и при этом к ...