Необходимо оформить группу вк (есть несколько групп в разных сферах бизнеса). Подробности скину на почту.
Разработать баннер html5 для сайта
Размер баннера 240х400. Формат html5 zip + заглушка jpeg.
Товар - купальники.
Аудитория - девушки от 16 до 35 лет.
Цель - привлечение клиентов на примерку в шоурум
Обязательно указать призыв к действию: "Смотреть каталог", либо в вашей формулировке.
Сделать кадр с адресом, телефоном (его же видимо использовать для заглушки)
Указать информацию:
Купальники Владивостока
В наличии более 100 моделей
График работы:
по будням: 12:00 до 20:00
по выходным: 12:00 до 18:00
Цены от 1000 рублей, в среднем 1500 рублей
Телефон и WhatsApp: +7 (924) 266-62-14
При клике на баннер будет переход в каталог, либо на отдельную карточку товара (например, купальник или накидка)
Информация для исполнителя:
Каталог: https://www.farpost.ru/user/ShowRoomVDK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/kupalnikvdk/
Требования к баннеру: http://company.farpost.ru/advertising/requirements/ (ниже также продублировал их)
Оплата по факту выполнения работы на карту сбербанка, либо на киви.
Предоставляйте сразу примеры ваших работ, портфолио по подобным баннерам, а также по подобной тематике - все кроме баннеров.
Требования к баннеру HTML Zip архив (html5zippy:html5zippy)
Любые ссылки должны открывать в новом окне (target="_blank")
Должен корректно работать в браузерах: IE 10+, Firefox 14+, Safari 5+, Chrome 18+
В баннере разрешены ссылки на библиотеки CreateJS. Баннер не должен самостоятельно загружать контент с прочих внешних ресурсов (в том числе формата gif, jpg, swf, html, и т. п.).
Баннер должен передаваться в виде единого .zip файла + .gif/.jpeg заглушка
.zip архив должен содержать index.html файл (@TODO можно сделать автоопределение входного файла) и все используемые в нем файлы
Разрешено использование файлы следующих расширений - jpeg, jpg, png, gif, js, json, css, svg
Сlass и id элементов HTML верстки не должны называться «ban», «reklama», «ad» и т.д., которые косвенно намекают на рекламу
Нельзя в баннере выводить отладочные сообщения через alert(), т.к. пользователи будут видеть ошибку на весь экран на всех страницах, где есть этот баннер, что будет вводить их в заблуждение. Для отладки следует использовать console.log().
Имена использованных файлов должны быть латиницей
Цвет подложки - белый
Текстовые файлы должны иметь кодировку - utf-8
Обязательно наличие тега с указанием размера баннера
Обязательно вместо ссылки на сайт рекламодателя, прописать %urls_1% (%urls_N%) в качестве целевого URL и id элемента ссылки urls_1 (urls_N)
Максимальный размер .zip архива - 150 Kb
Требования для заглушки:
Максимальный вес — 35 Кб.
Заглушка должна содержать один максимально информативный кадр, без анимации.
Заявки фрилансеров
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