Разработать баннер html5 для сайта

Размер баннера 240х400. Формат html5 zip + заглушка jpeg.

Товар - купальники.

Аудитория - девушки от 16 до 35 лет.

Цель - привлечение клиентов на примерку в шоурум

Обязательно указать призыв к действию: "Смотреть каталог", либо в вашей формулировке.

Сделать кадр с адресом, телефоном (его же видимо использовать для заглушки)

Указать информацию:

Купальники Владивостока

В наличии более 100 моделей

График работы:

по будням: 12:00 до 20:00

по выходным: 12:00 до 18:00

Цены от 1000 рублей, в среднем 1500 рублей

Телефон и WhatsApp: +7 (924) 266-62-14

При клике на баннер будет переход в каталог, либо на отдельную карточку товара (например, купальник или накидка)

Информация для исполнителя:

Каталог: https://www.farpost.ru/user/ShowRoomVDK/

Инстаграм: https://www.instagram.com/kupalnikvdk/

Требования к баннеру: http://company.farpost.ru/advertising/requirements/ (ниже также продублировал их)

Оплата по факту выполнения работы на карту сбербанка, либо на киви.

Предоставляйте сразу примеры ваших работ, портфолио по подобным баннерам, а также по подобной тематике - все кроме баннеров.

Требования к баннеру HTML Zip архив (html5zippy:html5zippy)

Любые ссылки должны открывать в новом окне (target="_blank")

Должен корректно работать в браузерах: IE 10+, Firefox 14+, Safari 5+, Chrome 18+

В баннере разрешены ссылки на библиотеки CreateJS. Баннер не должен самостоятельно загружать контент с прочих внешних ресурсов (в том числе формата gif, jpg, swf, html, и т. п.).

Баннер должен передаваться в виде единого .zip файла + .gif/.jpeg заглушка

.zip архив должен содержать index.html файл (@TODO можно сделать автоопределение входного файла) и все используемые в нем файлы

Разрешено использование файлы следующих расширений - jpeg, jpg, png, gif, js, json, css, svg

Сlass и id элементов HTML верстки не должны называться «ban», «reklama», «ad» и т.д., которые косвенно намекают на рекламу

Нельзя в баннере выводить отладочные сообщения через alert(), т.к. пользователи будут видеть ошибку на весь экран на всех страницах, где есть этот баннер, что будет вводить их в заблуждение. Для отладки следует использовать console.log().

Имена использованных файлов должны быть латиницей

Цвет подложки - белый

Текстовые файлы должны иметь кодировку - utf-8

Обязательно наличие тега с указанием размера баннера

Обязательно вместо ссылки на сайт рекламодателя, прописать %urls_1% (%urls_N%) в качестве целевого URL и id элемента ссылки urls_1 (urls_N)

Максимальный размер .zip архива - 150 Kb

Требования для заглушки:

Максимальный вес — 35 Кб.

Заглушка должна содержать один максимально информативный кадр, без анимации.