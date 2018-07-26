Разработка дизайна небольших банеров на окна

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Закрыт20 заявок223 просмотра

Требуется сделать четыре информативных изображения (текст+фон) для будущей печати их на перфорированной самоклеящейся плёнке. Размеры изображений и текст скину лично. Фон и оформление подберем вместе.

7 лет назад
2773195
Ирина 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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