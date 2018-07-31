Размер баннера 240х400. Формат html5 zip + заглушка jpeg. Товар - купальники. Аудитория - девушки от 16 до 35 лет. Цель - привлечение клиентов на примерку в шоурум ...
ТЗ на лого для ютуб-Канала
Новый канал на ютубе о детях, о развитии.
В лого обязательно должно быть 3 элемента:
1. Поколение 21 (собственно название канала)
2. Красный «треугольник» (значок плэй ютуба)
3. Дети. Мотивация. Успех (Приписка о сути канала, также должна быть в лого)
Лого должен быть читаем. Предполагается использование лого на кепках, кружках, толстовках.
Мы предполагаем, что иных элементов кроме указанных быть не должно. Т.е.требуется работа с композицией и шрифтами.
Заявки фрилансеров
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