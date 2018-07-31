ТЗ на лого для ютуб-Канала

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок752 просмотра
#1$80

Новый канал на ютубе о детях, о развитии.

В лого обязательно должно быть 3 элемента:

1. Поколение 21 (собственно название канала)

2. Красный «треугольник» (значок плэй ютуба)

3. Дети. Мотивация. Успех  (Приписка о сути канала, также должна быть в лого) 

Лого должен быть читаем. Предполагается использование лого на кепках, кружках, толстовках.

Мы предполагаем, что иных элементов кроме указанных быть не должно. Т.е.требуется работа с композицией и шрифтами.

7 лет назад
Alisonk
Алиса 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • ТЗ на лого для ютуб-канала

    Новый канал на ютубе о детях, о развитии. В лого обязательно должно быть 3 элемента:1. Поколение 21/Поколение XXI (собственно название канала. Делаем лого с двумя вариантами написания, один с арабскими цифрами, другой с римскими. Как ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать баннер для сайта (psd, figma)

    $10

    Баннер для сайта http://xn--80aapkhbkgpaklc9f8azczd.xn--p1ai/   Будет отображаться на всех страницах наверху. Размер 1800*490 Текст обязательно на белом фоне. Шрифты использовать как на сайте, они прикреплены к задаче. Фотография там же.  Сам баннер должен ...

    Figma
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка дизайна небольших банеров на окна

    Требуется сделать четыре информативных изображения (текст+фон) для будущей печати их на перфорированной самоклеящейся плёнке. Размеры изображений и текст скину лично. Фон и оформление подберем вместе.

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн картинок для торговых площадок

    Требуется дизайнер с хорошим пониманием офферов. Существует такая площадка как Olx.kz там мы будем массово размещать объявления. Сфера ремонта техники ( компьютеры, ноутбуки, бытовая техника, принтеры) Нужен человек, который сможет реализовать мощные ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо создать 4 баннера.

    Необходимо создать 4 баннера. Пример в прикреплении. Размер 1140*500 Общий фон белый, заголовок, изображение (исходя из заголовка) с красным элементом, на баннере кнопка "Подробнее". На заднем фоне можно сделать градиент или какой-то плавный ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннер

    $110

    Здравствуйте. Объявляется конкурс на дизайн баннера. Тема: сдача в аренду офисных помещений. Обычно вешаем баннер, где написано АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕЛЕФОН. Хочется несколько оживить этот скучный текст, но, ни в коем ...

    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Оформить Ютуб-канал (блог)

    Канал о бизнесе, сняли только первый ролик. Нужен опытный человек, который уже делал подобное и знает, что нужно (аватарка, баннер сверху, может еще что-то?).  Название напишу уже в личку.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад