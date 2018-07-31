ТЗ на лого для ютуб-канала

# 1 — $ 80

Новый канал на ютубе о детях, о развитии.

В лого обязательно должно быть 3 элемента:

1. Поколение 21 (собственно название канала)

2. Красный «треугольник» (значок плэй ютуба)

3. Дети. Мотивация. Успех (Приписка о сути канала, также должна быть в лого)

Лого должен быть читаем. Предполагается использование лого на кепках, кружках, толстовках.

Мы предполагаем, что иных элементов кроме указанных быть не должно. Т.е.требуется работа с композицией и шрифтами.