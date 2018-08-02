Необходимо сделать не сложный логотип для сайта + в процессе нужна будет рисовка баннеров для слайдов на этом же сайте + возможно редактирование фото товаров (нанесение этого же лого на товары и т.д.)
Разработка баннера HTML-5 для Google Adwords
Нужен специалист который разработает адаптивные баннера HTML-5 для рекламной площадки Google Adwords.
Баннера будут использоваться для динамического ремаркетинга. Количество размеров 20 шт (полный пакет).
Интересует стоимость и цена.
Заявки фрилансеров
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