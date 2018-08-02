Разработка баннера HTML-5 для Google Adwords

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Закрыт7 заявок192 просмотра

Нужен специалист который разработает адаптивные баннера HTML-5 для рекламной площадки Google Adwords.

Баннера будут использоваться для динамического ремаркетинга.  Количество размеров 20 шт (полный пакет).

Интересует стоимость и цена.

Google AdsHTML
7 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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