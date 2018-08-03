Создать анимированное изображение для FaceBook

Добрый день.

Планируется пост для ФБ о кофе флетвайт. Необходимо создать для него анимированное изображение или видео.

Примеры того, что приблизительно может быть можно увидеть на странице бренда

https://www.facebook.com/pg/ambassadorcf/posts более ранние посты в ленте

Идеи по изображению все рассматриваю. Рассчитывают на согласование идеи перед началом работы.

Формат изображения 1200x800 px

Оплата по факту либо БС.