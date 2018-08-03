Добрый день уважаемые вебмастера и дизайнеры! необходимо сделать симпатичный баннер для рекламы на поиске яндекса. ТЗ в приложении
Создать анимированное изображение для FaceBook
Добрый день.
Планируется пост для ФБ о кофе флетвайт. Необходимо создать для него анимированное изображение или видео.
Примеры того, что приблизительно может быть можно увидеть на странице бренда
https://www.facebook.com/pg/ambassadorcf/posts более ранние посты в ленте
Идеи по изображению все рассматриваю. Рассчитывают на согласование идеи перед началом работы.
Формат изображения 1200x800 px
Оплата по факту либо БС.
Заявки фрилансеров
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