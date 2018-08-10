Необходимо создать динамический HTML5-баннер в трех размерах: 240x400, 300x250, 728x90. Материалы для баннера будут предоставлены исполнителю. Сроки 1-2 дня.
Необходимо создать динамичный и красивый рекламный баннер.
Добрый день уважаемые вебмастера и дизайнеры! необходимо сделать симпатичный баннер для рекламы на поиске яндекса.
ТЗ в приложении
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