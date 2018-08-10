Необходимо создать динамичный и красивый рекламный баннер.

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Завершен8 заявок204 просмотра

Добрый день уважаемые вебмастера и дизайнеры! необходимо сделать симпатичный баннер для рекламы на поиске яндекса.

ТЗ в приложении

7 лет назад
intpereezd
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$25
2 дня
Итак, завершили проект и я готов оставить отзыв. Андрей меня приятно удивил! Почему приятно? 1. Сделал всё быстро, в заранее оговорённые сроки 2. Недорого. Ну прям совсем недорого за такое качество 3. Умудрился и от себя в баннер добавить немного креатива и в тоже время сделал строго следуя инструкциям в ТЗ Почему удивил? Потому что с первого раза попал в точку! Редко когда работа принимается без исправлений - вот тут пожирнее, вот тут поярче, вот тут поскромнее. Андрей же с первого раза сделал именно то что я хотел. Сверху до кучи. Человек очень приятен в общении. Итого: Рекомендую Андрея как отличного специалиста! В свою очередь обещаю обращаться к вам ещё и не раз. Большое спасибо, приятно было иметь с вами дело!
Сначала хочу поблагодарить Павла за интересный заказ. Баннеры почему-то даются мне труднее чем сайты или интерфейсы приложений, но в этот раз все получилось очень хорошо. И для меня хорошо, и для клиента. Работа подошла Павлу с первого раза, без правок и замечаний, что действительно редкое явление. Всегда приятно попадать в точку) К тому же баннер был необычный и делать его было интересно. От Павла была моментальная оплата, очень быстрая обратная связь и понятное ТЗ со всеми подробностями. Всем рекомендую к сотрудничеству Павла Борисова, очень вежливый и приятный заказчик. Павлу желаю успехов в бизнесе =)

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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