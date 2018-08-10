Необходимо создать динамичный и красивый рекламный баннер.

Итак, завершили проект и я готов оставить отзыв. Андрей меня приятно удивил! Почему приятно? 1. Сделал всё быстро, в заранее оговорённые сроки 2. Недорого. Ну прям совсем недорого за такое качество 3. Умудрился и от себя в баннер добавить немного креатива и в тоже время сделал строго следуя инструкциям в ТЗ Почему удивил? Потому что с первого раза попал в точку! Редко когда работа принимается без исправлений - вот тут пожирнее, вот тут поярче, вот тут поскромнее. Андрей же с первого раза сделал именно то что я хотел. Сверху до кучи. Человек очень приятен в общении. Итого: Рекомендую Андрея как отличного специалиста! В свою очередь обещаю обращаться к вам ещё и не раз. Большое спасибо, приятно было иметь с вами дело!