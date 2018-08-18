Нарисовать баннер для рекламы в Фейсбук

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Завершен22 заявки753 просмотра

Добрый день!

蘭к заявке прикрепите ваши последние работы. Спасибо

необходимо нарисовать баннер для рекламы в фейсбук с учетом пожеланий на инфографике.

в плоском стиле и побольше воздуха

текст:

Акция!

Стрижка собак на дому и салоне 350грн

В приложении один из ваших эскизов.

красный - не хватает воздуха истерий цвет бы. 

оплата - договорная

сроки - 1-5дня

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

An_Mov
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$7
2 дня
🥇🥇⭐👍👍⛱Все требования выполнены. Сроки соблюдены. Как всегда на высоте. Спасибо🤟🤟👏👏👏👏
Очень легко в общении) Хороший заказчик, оплата своевременная! Рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

An_Mov
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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