Картинка для мероприятия в ФБ

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Закрыт12 заявок208 просмотров
  • Разработать новый вариант картинки: заглавной картинка для мероприятия в ФБ.
  • Размер: согласно требованиям ФБ
  • Что на картинке (обязательно):
  • Надпись :
НЛП-практик 

Сертификационный курс

Тренер ...

Используй возможности! 

  • Фото тренера (фото требует ретуши, есть только исходники фотографа без коррекции).
Есть 6 разных фотографий на выбор дизайнера. Присылать варианты картинок для утверждения можно брать фото без ретуши, просто чтоб согласовать вариант картинки, после согласования - ретушировать (чтоб сэкономить время дизайнеру).

  • Логотип.
  • Формат картинки:  jpeg и + в формате psd (редактируемый шаблон для фотошопа).
  • Что изобразить:
есть примеры того, что подходит, нравится на других сайтах;

есть примеры наших картинок, они очень приелись, нужно что-то новое, хотим уходить от них.

Прошу присылать ссылки на ваши работы, чтоб понимать Ваш стиль заранее.

7 лет назад
LnDgroup
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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