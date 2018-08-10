Разработать новый вариант картинки: заглавной картинка для мероприятия в ФБ.

Размер: согласно требованиям ФБ

Что на картинке (обязательно):

Надпись :

НЛП-практик

Сертификационный курс

Тренер ...

Используй возможности!

Фото тренера (фото требует ретуши, есть только исходники фотографа без коррекции).

Есть 6 разных фотографий на выбор дизайнера. Присылать варианты картинок для утверждения можно брать фото без ретуши, просто чтоб согласовать вариант картинки, после согласования - ретушировать (чтоб сэкономить время дизайнеру).

Логотип.

Формат картинки: jpeg и + в формате psd (редактируемый шаблон для фотошопа).

Что изобразить:

есть примеры того, что подходит, нравится на других сайтах;

есть примеры наших картинок, они очень приелись, нужно что-то новое, хотим уходить от них.

Прошу присылать ссылки на ваши работы, чтоб понимать Ваш стиль заранее.