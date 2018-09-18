Создать банер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок213 просмотров

Задача такая:

Нарисовать банер в 2х размерах. Не очень сложный.

размеры баннера:

Высота 100px, ширина 850px, 2мб.

Высота 160px, ширина 600px, 2мб.

7 лет назад
ivlonov
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dsprado
Антон 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель
Хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dsprado
Антон 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шапка, баннер и ава для встречи Вк.

    $15

    Нужен дизайн встречи: https://vk.com/tamboliya_chel_preza . Шапка, аватарка, баннер.   Хорошо, если вы не только хороший дизайнер, но и возьмете этот проект потому что вам близка и интересна сама тема.   ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Картинка для мероприятия в ФБ

    Разработать новый вариант картинки: заглавной картинка для мероприятия в ФБ.Размер: согласно требованиям ФБЧто на картинке (обязательно):Надпись :НЛП-практик  Сертификационный курс Тренер ... Используй возможности!  Фото тренера (фото требует ретуши, есть ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание HTML5 баннера

    $30

    Необходимо создать динамический HTML5 баннер (с анимированием деталей изображения) в трех размерах: 240x400, 300x250, 728x90. Есть исходник баннера в кореле. Фото баннера во вложении. Сроки 1-2 дня.

    HTML
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • GIF анимация

    $25

    Привет!  Нужно анимировать 3 баннера 728x90  Баннеры выполнены в векторе  https://yadi.sk/d/sIPwntOr3a7m8e - привью самих баннеров

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать баннер для рекламы в Фейсбук

    Добрый день! 蘭к заявке прикрепите ваши последние работы. Спасибо необходимо нарисовать баннер для рекламы в фейсбук с учетом пожеланий на инфографике. в плоском стиле и побольше ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннеры для инстаграмм 30-40 шт.

    Создать баннеры для инстаграмм 30-40 шт. Размер: 1080x1920, формат: фотошоп. Темы: фитнесс,  мода, психология, вебинар, вебинар бесплатно, скидка, вторая вещь в подарок, путешествия и пр. Образцы предоствалю.

    Баннеры37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо нарисовать несколько баннеров

    $30

    Необходимо нарисовать несколько картинок.  В том числе логотип и пара баннеров.  Новый сайт, поэтому предлагаю попробовать свои силы новичкам.  Оставляйте, пожалуйста, Skype для связи.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад