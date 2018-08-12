Разработать новый вариант картинки: заглавной картинка для мероприятия в ФБ.Размер: согласно требованиям ФБЧто на картинке (обязательно):Надпись :НЛП-практик Сертификационный курс Тренер ... Используй возможности! Фото тренера (фото требует ретуши, есть ...
Шапка, баннер и ава для встречи Вк.
Нужен дизайн встречи: https://vk.com/tamboliya_chel_preza .
Шапка, аватарка, баннер.
Хорошо, если вы не только хороший дизайнер, но и возьмете этот проект потому что вам близка и интересна сама тема.
Подробное ТЗ прикладываю.
Мне по итогу нужны сами файлы в png или jpg . И исходники в psd . Только в psd .
От вас – стоимость и примеры ваших работ.
Заявки фрилансеров
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