Шапка, баннер и ава для встречи Вк.

Нужен дизайн встречи: https://vk.com/tamboliya_chel_preza .

Шапка, аватарка, баннер.

Хорошо, если вы не только хороший дизайнер, но и возьмете этот проект потому что вам близка и интересна сама тема.

Подробное ТЗ прикладываю.

Мне по итогу нужны сами файлы в png или jpg . И исходники в psd . Только в psd .

От вас – стоимость и примеры ваших работ.