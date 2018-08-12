Шапка, баннер и ава для встречи Вк.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок258 просмотров

Нужен дизайн встречи: https://vk.com/tamboliya_chel_preza .

Шапка, аватарка, баннер.  

Хорошо, если вы не только хороший дизайнер, но и возьмете этот проект потому что вам близка и интересна сама тема.  

Подробное ТЗ прикладываю. 

Мне по итогу нужны сами файлы в png или jpg . И исходники в psd . Только в psd . 

От вас – стоимость и примеры ваших работ.

7 лет назад
aznobaeva
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Картинка для мероприятия в ФБ

    Разработать новый вариант картинки: заглавной картинка для мероприятия в ФБ.Размер: согласно требованиям ФБЧто на картинке (обязательно):Надпись :НЛП-практик  Сертификационный курс Тренер ... Используй возможности!  Фото тренера (фото требует ретуши, есть ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание HTML5 баннера

    $30

    Необходимо создать динамический HTML5 баннер (с анимированием деталей изображения) в трех размерах: 240x400, 300x250, 728x90. Есть исходник баннера в кореле. Фото баннера во вложении. Сроки 1-2 дня.

    HTML
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • GIF анимация

    $25

    Привет!  Нужно анимировать 3 баннера 728x90  Баннеры выполнены в векторе  https://yadi.sk/d/sIPwntOr3a7m8e - привью самих баннеров

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать баннер для рекламы в Фейсбук

    Добрый день! 蘭к заявке прикрепите ваши последние работы. Спасибо необходимо нарисовать баннер для рекламы в фейсбук с учетом пожеланий на инфографике. в плоском стиле и побольше ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннеры для инстаграмм 30-40 шт.

    Создать баннеры для инстаграмм 30-40 шт. Размер: 1080x1920, формат: фотошоп. Темы: фитнесс,  мода, психология, вебинар, вебинар бесплатно, скидка, вторая вещь в подарок, путешествия и пр. Образцы предоствалю.

    Баннеры37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо нарисовать несколько баннеров

    $30

    Необходимо нарисовать несколько картинок.  В том числе логотип и пара баннеров.  Новый сайт, поэтому предлагаю попробовать свои силы новичкам.  Оставляйте, пожалуйста, Skype для связи.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать анимированное изображение для FaceBook

    Добрый день.  Планируется пост для ФБ о кофе флетвайт. Необходимо создать для него анимированное изображение или видео. Примеры того, что приблизительно может быть можно увидеть на странице бренда  https://www.facebook.com/pg/ambassadorcf/posts более ранние посты ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад