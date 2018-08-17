Дизайн баннеров на сайт

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Завершен4 заявки210 просмотров
  • Главный баннер (сверху) 1-2 штуки
  • Квадратные баннер 1 шт
  • Размер 800 x 800 px
  • баннера с нашими продуктами на фоне пляжа
7 лет назад
KuStar
44 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$8
2 дня
Все отлично! Всем рекомендую!
В очередной раз - все супер! Оплата, связь, задание. Все четко. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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