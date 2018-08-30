Дизайн обложки для FB и VK

Добрый вечер! Нужно быстро слепить обложки для страниц на FB и VK. ОпишуТЗ подробно, дам фото и текст. Нужен исходник, чтобы потом редактировать. Нужно быстро и недорого - одна обложка, два размера (FB и VK).

PS. Ищу надежного дизайнера, для дальнейшего сотрудничества.

Пример, что нужно, в приложении.