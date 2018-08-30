Дизайн обложки для FB и VK

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки165 просмотров

Добрый вечер! Нужно быстро слепить обложки для страниц на FB и VK. ОпишуТЗ подробно, дам фото и текст. Нужен исходник, чтобы потом редактировать. Нужно быстро и недорого - одна обложка, два размера (FB и VK). 

PS. Ищу надежного дизайнера, для дальнейшего сотрудничества. 

Пример, что нужно, в приложении.

7 лет назад
JustS
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lev4yk
Лев 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
7 лет назад
$13
3 дня
Дизайнер делает работу очень качественно! Принял ТЗ, прислал варианты, внес поправки, быстрый результат. Я не буду его рекомендовать никому, так как самому такой нужен. Обратился один раз, теперь сотрудничаем постоянно.
Отличный заказчик и просто хороший человек) Быстро и продуктивно сработались, перешли в режим регулярного сотрудничества, в общем 10 из 10

Заявки фрилансеров

lev4yk
Лев 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
7 лет назад

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