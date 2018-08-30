Задача такая: Нарисовать банер в 2х размерах. Не очень сложный. размеры баннера: Высота 100px, ширина 850px, 2мб. Высота 160px, ширина 600px, 2мб.
Дизайн обложки для FB и VK
Добрый вечер! Нужно быстро слепить обложки для страниц на FB и VK. ОпишуТЗ подробно, дам фото и текст. Нужен исходник, чтобы потом редактировать. Нужно быстро и недорого - одна обложка, два размера (FB и VK).
PS. Ищу надежного дизайнера, для дальнейшего сотрудничества.
Пример, что нужно, в приложении.
Выбранный исполнитель
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