Баннер компании для соц. сетей.

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок295 просмотров

Разработать единый баннер для компании и адаптировать под Фейсбук, Линкедн, Твиттер.

спасибо 

7 лет назад
inmillioner
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$30
2 дня
Спасибо , Тимур. Отличная работа! Есть какие-то нюансы с размерами под соц сети, но уверен, мы с этим разберемся.
Плотненько поработали. Четкая задача, небольшой объём правок, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннеры для фейсбук

    $10

    Всем привет, необходимо несколько изображений для рекламы сайта о гороскопах на фейсбуке, по факту можно брать готовый фон в тематику, добавляем необходимый текст согласовываем / дорабатываем если нужно и принимаем работу. Оптимально, что бы у ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер для Вконтакте

    Нам необходимо подготовить баннер для поста вконтакте.  Размер: 800*525  На баннере нужно разместить логотип и информацию по акции. Все нужные материалы есть и будут предоставлены исполнителю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Автоцистерна-Сервис

    Баннер 200х150 px (png, gif, jpg…) На баннере: Название компании: ООО «Автоцистерна-Сервис» Контакты, телефон: 8 901 640 45 15 Услуги (фраза или продающее предложение): Пропарка, Ремонт автоцистерн бензовозов, газовозов (– герметичность, опорная плита, рама, оборудование.). Переоборудование ТС по требованию ДОПОГ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оформление группы для ВКонтакте

    Нужно оформить группу вконтакте. Нужна обложка и аватарка (квадратная, не большая) для группы ВК. Вид деятельности: продажа комплектов нижнего белья ( бюстгальтер и трусы ). Интересует цены и сроки на создание.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовать Gif баннер для МКБ

    Здравствуйте! Необходим анимационный баннер 240×400 пикселей весом до 120 килобайт для рекламы в Яндексе. Пример: http://prntscr.com/kiv4dc Оффер: Акция на розы до 20.08.18 г. Скидки 25% 21 роза 1587 1190 25 роз ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Кликабельный баннер для рассылки электронных писем в Gmail

    $5

    Тематика вся в черно-желтых тонах должна быть -------------------------------------------------------------------------------- Вот что надо написать в этом баннере: Приветствую Вас! Мы рады сообщить, что Вам доступен:  Бесплатный бонус в размере 250 рублей При ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн баннеров на сайт

    Главный баннер (сверху) 1-2 штукиРазмер 1600 x 700 pxНа баннере должны быть изображены наши продукты 1 фото  счастливая семья во время путешествия и  2 фото девушка и мужчина  в спорт залеПример: https://bagotravelbags.com/Наши продуктыhttps://www.amazon.com/dp/B07F22H762https://www.amazon.com/dp/B07F9N6BNChttps://www.amazon.com/dp/B07BDHD4MZhttps://www.amazon.com/dp/B01MAY86MYКвадратные баннер 1 штРазмер 800 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад