Всем привет, необходимо несколько изображений для рекламы сайта о гороскопах на фейсбуке, по факту можно брать готовый фон в тематику, добавляем необходимый текст согласовываем / дорабатываем если нужно и принимаем работу. Оптимально, что бы у ...
Баннер компании для соц. сетей.
Разработать единый баннер для компании и адаптировать под Фейсбук, Линкедн, Твиттер.
спасибо
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