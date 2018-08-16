Отрисовать Gif баннер для МКБ

КОгда то уже работали с Владимиром. И вот новое сотрудничество, и снова те же положительные эмоции. Человек изъясняется более чем понятно. Оплачивает работу хоть и по факту, но без всяких проблем. Рекоммендую сотрудничество с Владимиром как с честным, понимающим заказчиком. Обращайтесь )