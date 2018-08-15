Требуется дизайнер для создания анимаций

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Закрыт9 заявок191 просмотр

Ищу дизайнера, который может сделать подобные видео-анимации для сторис и ленты в инстаграм. https://goo.gl/TiiuB7

7 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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