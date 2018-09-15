Сделать шапку, водный знак и тд. https://www.youtube.com/c/прораб
Автоцистерна-Сервис
Баннер 200х150 px (png, gif, jpg…)
На баннере:
Название компании: ООО «Автоцистерна-Сервис»
Контакты, телефон: 8 901 640 45 15
Услуги (фраза или продающее предложение): Пропарка, Ремонт автоцистерн бензовозов, газовозов (– герметичность, опорная плита, рама, оборудование.). Переоборудование ТС по требованию ДОПОГ
3)Картинка (фото) отражает основное направление деятельности- во вложении ( можно заменить аналогичными, подходящими) или Ваше видение
Информация о компании на сайте http://baki38.ru/
Выбранный исполнитель
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