Баннер аквагрим в Океанариум

2м*0.85м.(вертикальный) для услуги "Аквагрим".

Вверху заголовок "Аквагрим". По всему плакату фото детей с масками (фото предоставим). Нужно сделать яркий, праздничный, необычный фон. 2/3 занимают фотографии, а 1/3 (внизу) пространство для фантазии (продумать что разместить на этом месте).

Фото предоставим. Дизайнеру нужно продумать только интересный фон, на котором будут размещаться фотографии.

Пример макета приложен к проекту.