Отрисовать баннер для интернет магазина

Необходим вкусный баннер с оффером и кнопкой, на которой захочется кликнуть. (при клике будет открываться квиз, т.е. очень надо чтобы кликнули). Можно простой но модный сделать.

Шрифт калиграфический, но читабельный

Оффер: "Узнайте какая коляска подходит под Ваши потребности за лучшие деньги сейчас!"

Кнопка: Узнать

По прототипу вот так получается http://prntscr.com/kjtljy , но не то

Думали с серым фоном, но не то http://prntscr.com/kjtmhq

По ширине,вроде 863 рх, но надо и на десктопе и в мобиле чтоб норм было

Ссылка на категорию : http://med-serdce.ru/cat/meditsinskie-krovati.html