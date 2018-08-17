Twitch баннеры под профилем

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Закрыт13 заявок343 просмотра

Здравствуйте, необходимо сделать плашки подобного рода что и указаны на скриншоте. Всего необходимо 6 плашек.

Подробности уже хочу обсудить с исполнителем.

7 лет назад
DenatoR777
Денис 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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