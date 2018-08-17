Внесение изменений в существующий макет. Задание в прикреплённом файле. Прошу указать цену и сроки, можно начать сегодня.
Twitch баннеры под профилем
Здравствуйте, необходимо сделать плашки подобного рода что и указаны на скриншоте. Всего необходимо 6 плашек.
Подробности уже хочу обсудить с исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Баннеры2 заявкиЗакрыт7 лет назад
2м*0.85м.(вертикальный) для услуги "Аквагрим". Вверху заголовок "Аквагрим". По всему плакату фото детей с масками (фото предоставим). Нужно сделать яркий, праздничный, необычный фон. 2/3 занимают фотографии, а 1/3 (внизу) пространство для фантазии (продумать что разместить ...Баннерынет заявокЗакрыт7 лет назад
2м*0.85м.(вертикальный) для услуги "Аквагрим" в Океанариуме. Вверху заголовок "Аквагрим". По всему плакату фото детей с масками (фото предоставим). Нужно сделать яркий, праздничный, необычный фон. 2/3 занимают фотографии, а 1/3 (внизу) пространство для фантазии (продумать ...Завершен6 лет назад
Необходим вкусный баннер с оффером и кнопкой, на которой захочется кликнуть. (при клике будет открываться квиз, т.е. очень надо чтобы кликнули). Можно простой но модный сделать. Шрифт калиграфический, но читабельный Оффер: ...Баннеры20 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать 20 баннеров HTML5 для рекламы интернет-магазина. Цель: реклама категории сумок. Сайт: https://fidelitti.com/ru/rus/catalog-woman/bags Стиль: близкий к сайту Необходимые форматы: https://support.google.com/google-ads/answer/1722096?hl=ru (20 штук из всей коллекции) Подробное ТЗ по баннерам: дам ...Баннеры13 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать единый баннер для компании и адаптировать под Фейсбук, Линкедн, Твиттер. спасибоЗавершен7 лет назад
- $10
Всем привет, необходимо несколько изображений для рекламы сайта о гороскопах на фейсбуке, по факту можно брать готовый фон в тематику, добавляем необходимый текст согласовываем / дорабатываем если нужно и принимаем работу. Оптимально, что бы у ...Баннеры20 заявокЗакрыт7 лет назад
Нам необходимо подготовить баннер для поста вконтакте. Размер: 800*525 На баннере нужно разместить логотип и информацию по акции. Все нужные материалы есть и будут предоставлены исполнителю.Завершен7 лет назад
Баннер 200х150 px (png, gif, jpg…) На баннере: Название компании: ООО «Автоцистерна-Сервис» Контакты, телефон: 8 901 640 45 15 Услуги (фраза или продающее предложение): Пропарка, Ремонт автоцистерн бензовозов, газовозов (– герметичность, опорная плита, рама, оборудование.). Переоборудование ТС по требованию ДОПОГ ...Завершен7 лет назад
Сделать шапку, водный знак и тд. https://www.youtube.com/c/прорабЗавершен7 лет назад