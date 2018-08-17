Исправить ошибки В HTML5-баннере

У нас проблема-не можем создать (исправить) ошибки в баннере.... не принимает верстку модератор Яндекса! Своими силами бъемся уже 3 день... Помогите!

" Открытие ссылки прописано неверно (баннер не реагирует на клик, ссылка жестко прописана, открывается в том же окне, открытие окна воспринимается как всплывающее и блокируется браузером, и. т.д.). См. требования к выполнению баннеров https://www.yandex.ru/adv/requirements/html5#simple