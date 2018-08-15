Веб студия в поисках начинающего веб-дизайнера. Для начала нужно сделать баннер для Интернет Магазина
- Баннеры36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
Нужно создать баннер для Интернет МагазинаБаннеры14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать баннер для сайта. В случаем успешного выполнения задания, гарантируем постоянные заказы, как для этого, так и для других сайтов. Предпочтение отдается web дизайнерам с хорошим портфолио Указывайте окончательную стоимость и сроки выполнения работы.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать анализ нового сайта, указать на ошибки, которые могут тормозить продвижение, сделать инструкцию для верстальщика и администратора сайта, которые помогут продвижению сайта. Предпочтение отдается опытным seo специалистам с примерами удачных проектов. Предлагайте стоимость своих услуг ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3
Сделать подобные иконки к категориям товаров для интернет магазина Автотовары (автомобильная электроника) - Автомагнитолы - Автопланшеты - Камеры заднего вида - Держатели для смартфонов Товары для дома - Роботы мойщики окон - Фотоловушки Жду предложений. С дальнейшим сотрудничествомИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад