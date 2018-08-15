isa160

Илья Собянин isa160

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$54
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо нарисовать красивый баннер

    Необходимо нарисовать баннер для сайта. В случаем успешного выполнения задания, гарантируем постоянные заказы, как для этого, так и для других сайтов. Предпочтение отдается web дизайнерам с хорошим портфолио Указывайте окончательную стоимость и сроки выполнения работы.

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Seo анализ сайта

    Необходимо сделать анализ нового сайта, указать на ошибки, которые могут тормозить продвижение, сделать инструкцию для верстальщика и администратора сайта, которые помогут продвижению сайта.  Предпочтение отдается опытным seo специалистам с примерами удачных проектов. Предлагайте стоимость своих услуг ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо отрисовать иконки к категориями товаров

    $3

    Сделать подобные иконки к категориям товаров для интернет магазина  Автотовары (автомобильная электроника) - Автомагнитолы - Автопланшеты - Камеры заднего вида - Держатели для смартфонов Товары для дома - Роботы мойщики окон - Фотоловушки Жду предложений. С дальнейшим сотрудничеством

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
daiyk
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
21 час назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Необходимо нарисовать красивый баннер
Всё отлично, оплата мгновенная! Рекомендую.
Задача выполнена в срок, соблюдены все требования, работой доволен
Ответный отзыв
alexandrcreative
Александр 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$46
10 баллов
5 лет назад
Seo анализ сайта
Отличный, конструктивный заказчик. Своевременная оплата. Рад сотрудничеству.
Задача была выполнена в сроки, согласно ТЗ были даны все рекомендации
Ответный отзыв
Caliope
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Необходимо отрисовать иконки к категориями товаров
Быстро и легко поработали с Ильей. Задача четкая, оплата быстрая. Всегда на связи. Благодарю. Рекомендую Илью, как отличного заказчика.
Работа была выполнена в сроки, результатом доволен, буду повторно обращаться
Ответный отзыв