Ищем начинающих веб-дизайнеров

Необходимо обновить - можно изменить дизайн банера с корректировкой информации и заменой 1 фото
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Веб студия в поисках начинающего веб-дизайнера. Для начала нужно сделать баннер для Интернет Магазина
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