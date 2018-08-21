Seo анализ сайта

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  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен19 заявок239 просмотров

Необходимо сделать анализ нового сайта, указать на ошибки, которые могут тормозить продвижение, сделать инструкцию для верстальщика и администратора сайта, которые помогут продвижению сайта. 

Предпочтение отдается опытным seo специалистам с примерами удачных проектов. Предлагайте стоимость своих услуг и прикрепляйте примеры удачных проектов. С дальнейшем сотрудничеством. Сайт для анализа вышлю в личку

7 лет назад
isa160
Илья 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад
7 лет назад
$46
7 дней
Задача была выполнена в сроки, согласно ТЗ были даны все рекомендации
Отличный, конструктивный заказчик. Своевременная оплата. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад
7 лет назад
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