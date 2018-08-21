Seo анализ сайта

Необходимо сделать анализ нового сайта, указать на ошибки, которые могут тормозить продвижение, сделать инструкцию для верстальщика и администратора сайта, которые помогут продвижению сайта.

Предпочтение отдается опытным seo специалистам с примерами удачных проектов. Предлагайте стоимость своих услуг и прикрепляйте примеры удачных проектов. С дальнейшем сотрудничеством. Сайт для анализа вышлю в личку