Скрыть от ПС Google встраиваемый iframe

Всем здравствуйте! Описание задачи: есть сайт SITE 1, который встраивает iframe с сайта SITE 2, у которого в файле robots.txt прописан Disallow для всех ботов. В веб-мастере Google, поисковый робот не может получить к доступ к iframe, поэтому страницы сайта SITE 1 понижаются в выдаче (вкладка: заблокированные ресурсы), нужно сделать: скрыть код iframe и ссылку на сайт SITE 2, но при этом, чтобы плеер отображался посетителям. Что было испробовано: создание iframe через JS (в гугл вебмастер уровень остался "высокий"), кодирование кода iframe с помощью base64 и дальнейшее декодирование кода через файл JS (в гугл вебмастер уровень "средний"), эти два варианта не помогли сделать уровень либо "низкий" либо просто спрятать ссылку на SITE 2 для ПС Google.