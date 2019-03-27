Наполнение сайта + SEO

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Стоит плагин SEO Yoast (бесплатная версия)

Есть статьи которые нужно выложить (~30 статей)

Задачи:

- заполнить все поля в Yoast , что-бы была зеленая оценка

- подобрать/ написать ключевики под статьи

- все географ.места в статьяъ будет иметь фото (пока их нет), поэтому сделать placeholders (в виде текта) под фото и подобрать alt text для них

- рассмотрю любую другую SEO оптимизацию для максимального быстрого попадания в поисковики

Рассмотрю только тех у кого есть опыт SEO и есть портфолио