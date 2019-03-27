Необходим человек или команда для продвижения сайта по тематике запасные части к горному оборудованию. Интересует естественное продвижение в ТОП. Необходимо вести сайт полностью, по всем направлениям, СЕО, контент и программисты. Оплата нужна фиксированная ежемесячная ...
Наполнение сайта + SEO
Сайт на WP
Стоит плагин SEO Yoast (бесплатная версия)
Есть статьи которые нужно выложить (~30 статей)
Задачи:
- заполнить все поля в Yoast , что-бы была зеленая оценка
- подобрать/ написать ключевики под статьи
- все географ.места в статьяъ будет иметь фото (пока их нет), поэтому сделать placeholders (в виде текта) под фото и подобрать alt text для них
- рассмотрю любую другую SEO оптимизацию для максимального быстрого попадания в поисковики
Рассмотрю только тех у кого есть опыт SEO и есть портфолио
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Все началось с 1 августа. Трафик просел на 40% Обнаружил в search-conseole что на сайте есть страницы не в индексе. Ошибка по которой страница не индексируется - ...Закрыт7 лет назад
Добрый день всем! Требуется продвижение сайта в топ. Необходим полный цикл: аудит, анализ запросов, анализ конкурентов, оптимизация интерфейса, повышение конверсии сайта. Как выбрать специалиста под это дело пока не представляем. Пытаемся ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны лиды на франшизу , расматриваем вариант работы только оплаты за лид!! CPL Другие варианты не предлагать!! На первом этапе готовы закупать до 30 лидов в деньЗакрыт7 лет назад
Необходимо подготовить 100 тз для копирайтера. Подготовка 1 тз занимает 10-20 минут и делается в сервисах. Что нужно сделать: 1. Составить название статьи и title. 2. Сделать план статьи- на ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо провести работу над сайтом и исправить ошибкиПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо грамотное сео-продвижение сайта веб-студии по России. Только белые методы. Все подробности - в личной переписке. От вас - опыт работ и сайты-примеры.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить РСЯ для новостного сайта и отладить rss для турбо-страниц, исправить возникшие проблемы после диагностики сайта в вебмастереЗакрыт7 лет назад
Написание Гугл таблиц, добавление необходимых формул, систематизирование данных.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен маркетолог на проектную работу для исследования рынка рекрутмента (объем мирового рынка, сколько зарабатывают конкуренты). Обязательно опыт работы с прайсингом в IT/SaaS, исследованиями по объему рынка и прогнозированием продаж.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад