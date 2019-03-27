Наполнение сайта + SEO

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Завершен8 заявок156 просмотров

Сайт на WP

Стоит плагин SEO Yoast (бесплатная версия)

Есть статьи которые нужно выложить (~30 статей)

Задачи:

 - заполнить все поля в Yoast , что-бы была зеленая оценка

 - подобрать/ написать ключевики под статьи

 - все географ.места в статьяъ будет иметь фото (пока их нет), поэтому сделать placeholders (в виде текта) под фото и подобрать alt text для них

 - рассмотрю любую другую SEO оптимизацию для максимального быстрого попадания в поисковики

 

Рассмотрю только тех у кого есть опыт SEO и есть портфолио

WordPress
7 лет назад
vrider
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Artem_rud
Артём 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$160
120 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Artem_rud
Артём 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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