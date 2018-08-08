Маркетолог

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Нужен маркетолог на проектную работу для исследования рынка рекрутмента (объем мирового рынка, сколько зарабатывают конкуренты).

Обязательно опыт работы с прайсингом в IT/SaaS, исследованиями по объему рынка и прогнозированием продаж.

7 лет назад
guest_15338027807717
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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