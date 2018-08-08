Необходима раскрутка сайта www.unintel.ru в сети, с целью привлечение клиентов всевозможными "белыми" спосабами, т.е. кроме спама, накручивания трафика и т.д.. Чтобы не тратить ни Ваше, ни моё время, прошу делать развёрнутые предложения, с детальным ...
Маркетолог
Нужен маркетолог на проектную работу для исследования рынка рекрутмента (объем мирового рынка, сколько зарабатывают конкуренты).
Обязательно опыт работы с прайсингом в IT/SaaS, исследованиями по объему рынка и прогнозированием продаж.
Заявки фрилансеров
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