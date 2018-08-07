Нужен некий "базовый! СЕО-аудит проекта https://vannafenix.ru/. По сути - прочекивание по основным пунктам. СЯ собрано, позиции начали появляться: http://allpositions.ru/reports/guest/index/725485/df90e7419d280356d97ff6fae4648907, сайт в продвижении около месяца.
Базовый СЕО-аудит
Нужен некий "базовый" СЕО-аудит проекта https://vannafenix.ru/. По сути - прочекивание по основным пунктам. СЯ собрано, позиции начали появляться: http://allpositions.ru/reports/guest/index/725485/df90e7419d280356d97ff6fae4648907, сайт в продвижении около месяца.
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