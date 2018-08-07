Реклама в РСЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки146 просмотров

Меня зовут Лебедева ЕленаАлексеевна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я

прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”. Усиленно изучила самые

современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно. То есть

я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно. Взамен попрошу только

отзыв о моей работе. 

7 лет назад
Lelenaal2018
Елена 
62 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров