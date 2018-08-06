SE0-аудит, полный цикл SEO-проектирования и дальнейшее обслуживание

Региональному стартапу (сайт-агрегатор ремотно-строительных услуг) нужно провести начальное SEO-проектирование и дальнейшее обслуживание,

Предлагаем такой подход к работе На основании нижеизложенного плана мы хотим получить базовое ценовое предложение - после чего, изучив портфолио потенциальных исполнителей, выберем лучшее предложение и немедленно начнем работать.

Примерный фронт работ (для продуманного и максимально рыночного предложения):

1 блок работ.

Комплексный SEO-аудит сайта и разработка схемы внутренней оптимизации:- аудит коммерческих факторов;- аудит ссылочной массы;- проведение SEO-аудита;- изучение ключевых запросов, используемых конкурентами;- ознакомление с собранными ранее 8 сегментами СЯ (предоставляется заказчиком); - составление обновленного семантического ядра (2000+ наиболее актуальных запросов);

2 блок работ

SEO-проектирование - распределение ключевых фраз по посадочным страницам;

- рекомендации по формированию структуры сайта в текстовом и графическом форматах;- построение структуры страниц под кластеры коммерческих запросов (проектирование новых разделов, страниц, поддиректорий, поддоменов, лендингов)- Построение уровней вложенности структуры, с учетом логики и практик сильных конкурентов в выдаче;- составление задания на SEO-копирайт с перелинковкой (все работы по копирайтингу проьба считать отдельно!).- составление оптимизированных тегов Title, Meta-Keywords, Meta-Description, H1;

- указание перечня схем микроразметки обязательных к использованию на сайте;- указание принципа сформирования URL посадочных страниц;

Отдельно: Написание оптимизированных текстов для важных при продвижении страниц сайта.

Отдельно: Внедрение правок по внутренней оптимизации сайта и настройка движка по замечаниям и рекомендациям, которые были выявлены в ходе проведения аудита.3 блок

Углубление оптимизации сайта на 600+ запросов:- подборка ключевых фраз релевантных тематике сайта для увеличения охвата целевой аудитории;- распределение запросов по страницам, обновление структуры сайта;- составление:- - оптимизированных тегов (Title, H1, H2, Meta-Description, Meta-Keywords) для посадочных страниц;- - задания на копирайт с учетом перелинковки по обновленной структуре сайта;- копирайтинг статей по составленному заданию;- разработка и внесение оптимизации на сайт.

Отдельно. Наращивание непокупной ссылочной массы (привлечение органического трафика). Интересуют только авторитетные ссылки с ресурсов близкой тематики - примерный ссылочный бюджет!

Дальнейшие блоки аналогичны в рамках ежемесячного обслуживания (указать стоимость обслуживания)