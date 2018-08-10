Аудит сайта и ТЗ для СЕО оптимизации

Старый сайт вроде как был сео оптимизирован.... Сейчас сделали новый сайт, который стоит на тестовом домене. Страницы блога остались такими же.

Задача: сделать аудит сайта и ТЗ по СЕО оптимизации (какие теги добавить, что прописать в description, как изменить урлы, какие редиректы настроить (дадим доступ к вебмастеру) и тд) для наших программистов