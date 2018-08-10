Аудит сайта и ТЗ для СЕО оптимизации

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок202 просмотра

Старый сайт вроде как был сео оптимизирован....  Сейчас сделали новый сайт, который стоит на тестовом домене. Страницы блога остались такими же.

Задача: сделать аудит сайта и ТЗ по СЕО оптимизации (какие теги добавить, что прописать в description, как изменить урлы, какие редиректы настроить (дадим доступ к вебмастеру) и тд) для наших программистов

7 лет назад
nfedyuk
Никита 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$70
4 дня
Илью рекомендую! все оперативно и очень по делу... буду работать и в будущем
Отличный заказчик. Буду рад продолжению сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад