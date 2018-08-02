Seo раскрутка

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок160 просмотров

Нужен SEO специалист, который сможет поднять посещаемость новостного регионального сайта. С 10000 просмотров до 40000Основной трафик шел с Яндекс Дзена. Очень маленький процент с гугла, (хотя наши конкуренты берут оттуда основной трафик. И небольшой процент переходов из соцсетей и партнерок. Пишите у кого есть опыт и кейсы! Другим просьба не писать. Ответственность и опыт на первом месте!

7 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров