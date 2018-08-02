Построение 10 ссылок для англоязычного сайта (по четкому руководству)

Для англоязычного проекта необходимо построить 10 статейных ссылок при помощи гест постинга. Вы будете выполнять работы по чоткому руководству, поэтому базовых знаний SEO будет достаточно. Если подробнее, то необходимо:

связаться с владельцами блогов (список уже имеется)

договориться о публикации

отправить готовую статью на публикацию (когда она будет написана)

Для выполнения работ требуется знание английского языка хотя бы на среднем уровне (ведение переписки, составление ТЗ для текстов, чтение статей на английском).На выполнение данного проекта примерно нужно 2-3 недели. Оплата за работу фиксированная. По окончанию проекта возможно дальнейшее сотрудничество.В ответе, пожалуйста, отпишите, есть ли у вас опыт работы в SEO и желаемый уровень оплаты.