СЕО оптимизация и продвижение сайта с нуля

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок191 просмотр

Оптимизировать и продвигать сайт 

7 лет назад
tsvirkun
Руслан 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$130
30 дней
Все хорошо, была проделана техническая оптимизация сайта ( robot txt. заголовки, описания) а также составлены подробные ТЗ для написания текстов, оптимизирована скорость загрузки сайта и другие показатели. Антон оперативно отвечает на сообщения, на связи, никуда не пропадает. Продолжаем сотрудничество. СЕО это не быстрый процесс.
Сотрудничеством остался доволен. Оплата без задержек и быстрая обратная связь! К тому же весьма интересная тематика. Продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

GKMW
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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