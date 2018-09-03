СЕО оптимизация и продвижение сайта с нуля

Все хорошо, была проделана техническая оптимизация сайта ( robot txt. заголовки, описания) а также составлены подробные ТЗ для написания текстов, оптимизирована скорость загрузки сайта и другие показатели. Антон оперативно отвечает на сообщения, на связи, никуда не пропадает. Продолжаем сотрудничество. СЕО это не быстрый процесс.