Реклама и продвижение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок207 просмотров

Нужно сделать рекламную компанию и её продвигать для этого интернет-магазина в странах Европы(не СНГ): http://gohideboost.com/

Рассчитываю найти профессионального исполнителя по адекватным ценам

Интересует SEO-продвижение, Google Adwords, контекстная реклама(как вариант, но может не подойти)

Google Ads
7 лет назад
Greynvald
Егор 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров