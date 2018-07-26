Создать семантическое ядро

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Закрыт7 заявок139 просмотров

Ищу специалиста, который создаст качественное семантическое ядро для информационного проекта.

От вас хочу примеры составленного СЯ для контентника.

По оплате договоримся, важно качество.

P. S. Если еще пишите ТЗ для авторов по СЯ, присылайте тоже.

7 лет назад
romamlt
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров