Комплексное Seo Продвижение, Сайта С Ограниченными Возможностями*

Самостоятельные попытки продвижения интернет-магазина при бюджете 21.000р через Google Adwords Express результата не дают. Кликов нет. Вот сам сайт www.1-20-18.ru , он простой и состоит из 8 страниц, арендован у www.deer.io*, и обмен ссылками на другие ресурсы с сайта запрещен.

Имеется возможность настроить: ru/us, robots.txt , Title, Description, Keywords, Google

Verification, Yandex Verification, canonical, Meta Description, Meta Keywords и редактирование страниц через html код.

Нужен мастер, кто сможет работать в таких условиях и сделать результат.