Комплексное Seo Продвижение, Сайта С Ограниченными Возможностями*

$790
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок188 просмотров

Самостоятельные попытки продвижения интернет-магазина при бюджете 21.000р через Google Adwords Express результата не дают.  Кликов нет. Вот сам сайт www.1-20-18.ru , он простой и состоит из 8 страниц, арендован у www.deer.io*, и обмен ссылками на другие ресурсы с сайта запрещен.

Имеется возможность настроить: ru/us, robots.txt , Title, Description, Keywords, Google

Verification, Yandex Verification, canonical, Meta Description, Meta Keywords и редактирование страниц через html код.

Нужен мастер, кто сможет работать в таких условиях и сделать результат.

Google AdsHTML
7 лет назад
guest_1532920517662
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавить сайт в Гугл Карты без получения письма

    Требуется зарегистрировать сайт в Гугл Картах. Подвох в том, что это интернет-магазин без физического адреса. Нужно подтвердить регистрацию, не получая письмо на обычную почту.  Интересует Google Украина

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать семантическое ядро

    Ищу специалиста, который создаст качественное семантическое ядро для информационного проекта. От вас хочу примеры составленного СЯ для контентника. По оплате договоримся, важно качество. P. S. Если еще пишите ТЗ для ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день интересует продвижение сайта https://goo.gl/QTfdFA регион СПБ и МСК, некоторые запросы РФ тематика визы, страховки Интересует ТОП 3 Яндекса и Гугл от ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO продвижение мебельного сайта по всей РФ

    Сайт: Fast4.ru , на данный момент прошел индексацию, доведен до 20 тыс показов в месяц. Необходимо дать рост проекту, добавить трастовость и увеличить кол-во переходов из поисковых систем. Задачи роста самые большие! Мы производитель не ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Зробити схожу роботу

    Привіт Артут! Цікавить можливість сео-оптимізації сайт на тематику стікерів. Чи могли б Ви виконати цю роботу? Якщо так, то яка орієнтовна вартість? Пример работы

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO-продвижение сайта

    Добрый день!   Необходимо поисковое продвижение сайта рекламного агентства. Рекламно-производственная деятельность полного цикла: наружная реклама, широкоформатная печать, фрезеровка и прочие направления.   Регион: в первую очередь Москва, но работаем по всей РФ.   Трафик из ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • СЕО аудит сайта usblink.ru

    Провести СЕО аудит сайта usblink.ru  Цель: составить семантическое ядро сайта постранично и в целом; предоставить рекомендации и/или внести изменения в необходимые разделы и страницы сайта;

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение казино

    нужно подобрать стратегию продвижения сайта казино с помощью SEO и (или) тизеров найти разные варианты, которые привлекут нужную аудиторию.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад