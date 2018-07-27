Добавить сайт в Гугл Карты без получения письма

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Закрыт1 заявка178 просмотров

Требуется зарегистрировать сайт в Гугл Картах.

Подвох в том, что это интернет-магазин без физического адреса. Нужно подтвердить регистрацию, не получая письмо на обычную почту. 

Интересует Google Украина

7 лет назад
john29
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров