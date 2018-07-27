Необходимо добавить адреса организации (около 100 филиалов) в Яндекс.Справочник и в Гугл.Мой бизнес. Задание для такх, только у кого есть опыт добавления от 10 адресов одной организации. Высокую оплату при успешном добавлении гарантируем.
Добавить сайт в Гугл Карты без получения письма
Требуется зарегистрировать сайт в Гугл Картах.
Подвох в том, что это интернет-магазин без физического адреса. Нужно подтвердить регистрацию, не получая письмо на обычную почту.
Интересует Google Украина
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