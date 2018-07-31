-Найти площадки (форумов, каналов ютуб, сервисов вопросов и ответов и т д) для размещения ссылок, отбор качественных сайтов по заданным параметрам в инструкции https://docs.google.com/document/d/1yBRqNs41OzOE8CTJ-Mxwgrufu_141UEC0ea4vDspgTQ/edit?usp=sharing

-Зарегистрировать и прокачать там аккаунты (или наличие прокаченных профилей) на форумах и площадках

-Проставить 30 "вечных" ссылок, написать отзывов и рекомендаций, посты в соц.сетях

-Предварительно согласовать площадки и после предоставить отчет

Желательно, чтобы Вы-Умели грамотно излагать свои мысли-Желательно наличие прокаченных аккаунтов на популярных форумах-Имели опыт линкбилдинга-Пониманили, что такое анкорная и безанкорная ссылка, ТИц, PR, посещаемость, спам, как проверить накрученность ресурса и т.д.