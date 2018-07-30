SEO продвижение - полный пакет

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Закрыт13 заявок187 просмотров

 Добрый день!

ищу надежного партнера в сфере  SMM и SEO продвижение под ключ.

ТЗКак я вижу схемуработыЯ  - высылаю фотовидео товара, описание, ценыФрилансер – создание лендинга простого, с кнопкой ЗАКАЗАТЬ, с кнопкойПРЕДЛОЖЕНИЯ ДВУХ ВИДОВ ОПЛАТЫ: КУРЬЕРУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИЛИ ПЕРЕВОДОМ НА КАРТУнастройка всех видов рекламысоздание ИНста страничкиполное ее ведение (посты + истории)и также настройка рекламывсе телефоны (ссылка в ватсап и на сайт) должны быть в профилешапки я ищу полный комплекс услуг у одного человека или у однойкоманды, которая будет продавать мой товар по всему КЗ, я хочу получать

готового покупателя который будет попадать сразу ко мне в Call Centre, где оператор толькообсудит моменты доставки и оплаты. Курьер доставит в течении 1-2 дней.Я хочу вот такую отлаженную систему работы, поэтому и ищуодного надежного партнера.Оплату услуг фрилансера готова определить фиксированную или% за товар (это увеличивает маржинальность фрилансера).Что касается товара-сейчас завезли косметику, потом будутрюкзаки, то есть товар всегда может быть разным. Сразу хочу отметить – товар не

Г……,  хороший проверенный товар с

сертификатами.

 Примеры продуктовкоторые мне нравятся как зашли на рынок (прошу учесть нравится просто реклама,

но не сам продукт)www.bonprix.kzhttp://urud-trade.ru/18645m/  я не всегда могу ответитьно на ватсапе постоянно я +7 7762776640есть и телеграмм и вайбер

7 лет назад
Bakhytgul88
Бакытгуль 
43 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров