SEO продвижение сайта одежды для фитнеса

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Закрыт21 заявка193 просмотра

Добрый день!

Ищем SEO специалиста с положительным опытом в продвижении сайтов.

Необходимо дать рекомендации программистам для создания сайта, а после этого сопровождать сайт на постоянной основе.

Направление: женская одежда для фитнеса

 

Составили примерный план работ:

1.      Анализ  конкурентов

2.      Собрать семантическое ядро, сегментировать покатегориям запросы

3.      Составить структуру страниц будущего сайта

4.      Составить краткое ТЗ для копирайтера

5.      Рекомендации перед созданием сайта для программистов

6.      Составить примерный план с прогнозами попозициям, и необходимыми вложениями в бюджет

 

7.      Сопровождать и заниматься СЕО оптимизацией напостоянной ежемесячной основе.

 

Если Вам интересно данное предложение, просьба указать:

1.      Стоимость и сроки подготовительной работы передсозданием сайта (пункты 1-6)

2.      Стоимость Ваших услуг по ежемесячному  сопровождению сайта

3.      Опыт работы в SEO

 

7 лет назад
guest_1532774613558
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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