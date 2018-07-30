Нужно сделать рекламную компанию и её продвигать для этого интернет-магазина в странах Европы(не СНГ): http://gohideboost.com/ Рассчитываю найти профессионального исполнителя по адекватным ценам Интересует SEO-продвижение, Google Adwords, контекстная реклама(как вариант, но может не подойти)
SEO продвижение сайта одежды для фитнеса
Добрый день!
Ищем SEO специалиста с положительным опытом в продвижении сайтов.
Необходимо дать рекомендации программистам для создания сайта, а после этого сопровождать сайт на постоянной основе.
Направление: женская одежда для фитнеса
Составили примерный план работ:
1. Анализ конкурентов
2. Собрать семантическое ядро, сегментировать покатегориям запросы
3. Составить структуру страниц будущего сайта
4. Составить краткое ТЗ для копирайтера
5. Рекомендации перед созданием сайта для программистов
6. Составить примерный план с прогнозами попозициям, и необходимыми вложениями в бюджет
7. Сопровождать и заниматься СЕО оптимизацией напостоянной ежемесячной основе.
Если Вам интересно данное предложение, просьба указать:
1. Стоимость и сроки подготовительной работы передсозданием сайта (пункты 1-6)
2. Стоимость Ваших услуг по ежемесячному сопровождению сайта
3. Опыт работы в SEO
Заявки фрилансеров
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