Seo-оптимизация доски объявлений

Имеется новая доска объявлений по узкому сегменту недвижимости, адрес: my garage (писать слитно), в зоне ru

Доска на самописном движке. Хостинг nic.ru

В целях улучшения позиций в поисковиках Яндекс и Гугл - выполнить seo-работы,

которые вы можете непосредственно сами сделать. А по тем аспектам, выполнить которые вы сами не можете - составить

ТЗ для программиста. Вот факторы, по которым надо провести работы:

будем переводить доску с протокола http на https.

улучшение семантического ядра. Возможно добавим несколько каких-то страниц,возможно на имеющихся страницах надо что-то дописать (?) - дать фразы СЯ для

того чтобы мы написали тексты с ними.

правильные человекопонятные урлы,

канонизация урлов,

отсутствие дублей страниц,

закрыть от индексации то что не нужно индексировать – страницы меток,категорий, архивов;

разметка микроформатов соответствующие инструкциям Яндекс и Google, –Яндекс (Микроформат hCard) и Google (Организации),

301 редирект,

корректная обработка ошибок 403, 404, 503,

соответствующие headers

тэги alt для картинок,

уникальные мета-теги и заголовки на всех страницах сайта (H1, title,description, keywords),

географические мета-теги,

составить заголовки Last-Modified,

карта сайта,

Файл Robots.txt

хлебные крошки,

перелинковка,

отсутствие битых ссылок,

Регистрация в панели вебмастеров Яндекс, Google, Mail,

зарегистрировать в Яндекс.Каталог,

фавикон переделать и проверить чтобы он где надо отображался

и т.д. - если еще что-то упустили, укажите!

То есть, я ожидаю, что исполнитель сообщит мне,что он может cделать сам по этим факторам, а что он опишет как задание для программиста.

От того, какую часть работы сделает непосредственно исполнитель этого задания, а что он переложит на программиста -

будет зависеть оплата - в зависимости от объема взятой на себя работы исполнитель получит от 70 $ до 120 $ по согласованию.

Буду рад услышать Ваше мнение и предложения!