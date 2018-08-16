Задача: Необходимо проставить ссылки на форумах и вопросах-ответов. Тематика сайта: Мой сайт посвящен бытовой технике: холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины. Подходит любая тема связанная с быт.техникой. ...
Seo-оптимизация доски объявлений
Имеется новая доска объявлений по узкому сегменту недвижимости, адрес: my garage (писать слитно), в зоне ru
Доска на самописном движке. Хостинг nic.ru
В целях улучшения позиций в поисковиках Яндекс и Гугл - выполнить seo-работы,
которые вы можете непосредственно сами сделать. А по тем аспектам, выполнить которые вы сами не можете - составить
ТЗ для программиста. Вот факторы, по которым надо провести работы:
- будем переводить доску с протокола http на https.
- улучшение семантического ядра. Возможно добавим несколько каких-то страниц,возможно на имеющихся страницах надо что-то дописать (?) - дать фразы СЯ для
- того чтобы мы написали тексты с ними.
- правильные человекопонятные урлы,
- канонизация урлов,
- отсутствие дублей страниц,
- закрыть от индексации то что не нужно индексировать – страницы меток,категорий, архивов;
- разметка микроформатов соответствующие инструкциям Яндекс и Google, –Яндекс (Микроформат hCard) и Google (Организации),
- 301 редирект,
- корректная обработка ошибок 403, 404, 503,
- соответствующие headers
- тэги alt для картинок,
- уникальные мета-теги и заголовки на всех страницах сайта (H1, title,description, keywords),
- географические мета-теги,
- составить заголовки Last-Modified,
- карта сайта,
- Файл Robots.txt
- хлебные крошки,
- перелинковка,
- отсутствие битых ссылок,
- Регистрация в панели вебмастеров Яндекс, Google, Mail,
- зарегистрировать в Яндекс.Каталог,
- фавикон переделать и проверить чтобы он где надо отображался
- и т.д. - если еще что-то упустили, укажите!
От того, какую часть работы сделает непосредственно исполнитель этого задания, а что он переложит на программиста -
будет зависеть оплата - в зависимости от объема взятой на себя работы исполнитель получит от 70 $ до 120 $ по согласованию.
Буду рад услышать Ваше мнение и предложения!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть разовый заказ о написании seo инструментов для лендинга.Закрыт7 лет назад
Здравствуйте, ув. фрилансеры! Задача такая: Нужно собрать базу email-адресов с каналов на Youtube.com: Требование к каналам: Страна: Канада, США Количество подписчиков: минимум ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
[table]ЗадачаИщем специалиста своего дела для аудита текущих настроек рекламы, регулировки и дальнейшего сопровождения. сайт у классный: http://www.izzichoice.ru, ЦА понятная Рекламу изначально настраивали в гугл около 4 месяцев назад и был в течение марта ...Закрыт7 лет назад
Необходимо продвижение сайта английского языка. Цена,сроки,гарантии, методы продвижения. Сайт + регион в прикрепленных файлах.Закрыт7 лет назад
Нужен опытный специалист в SEO оптимизации сайтов для настройки SEO новостному порталу. Настройка Adsense, ключевых слов, тегов, оптимизация под поисковых роботов. Улучшение показателей выдачи сайта в поиске Предыдущий опыт приветствуетсяПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $130
Оптимизировать и продвигать сайтПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте ! Задачи таковы : Нужно заполнять сео оптимизированными статьями сайт, делать рерайт (до уровня копирайт сайт донор покажу) либо копирайт делать текста и заполнять сайт . И еще нужно сделать сем. ядро по каким ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нам необходимо настроить рекламу Google AdWords, а также smm, работа на англо язычную аудиторию. Тематика туристический бизнес, въездной туризм. Посмотрите наш сайт www.inspireme.moscow Если вам интересно, будем рады сотрудничеству ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
-Найти площадки (форумов, каналов ютуб, сервисов вопросов и ответов и т д) для размещения ссылок, отбор качественных сайтов по заданным параметрам в инструкции https://docs.google.com/document/d/1yBRqNs41OzOE8CTJ-Mxwgrufu_141UEC0ea4vDspgTQ/edit?usp=sharing -Зарегистрировать и прокачать там аккаунты (или наличие прокаченных профилей) на ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад