Seo-оптимизация доски объявлений

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок275 просмотров

Имеется новая доска объявлений по узкому сегменту недвижимости, адрес: my garage (писать слитно), в зоне ru

Доска на самописном движке. Хостинг nic.ru

В целях улучшения позиций в поисковиках Яндекс и Гугл - выполнить seo-работы,

которые вы можете непосредственно сами сделать. А по тем аспектам, выполнить которые вы сами не можете - составить

ТЗ для программиста. Вот факторы, по которым надо провести работы:  

  • будем переводить доску с протокола http на https.
  • улучшение семантического ядра. Возможно добавим несколько каких-то страниц,возможно на имеющихся страницах надо что-то дописать (?) - дать фразы СЯ для
  • того чтобы мы написали тексты с ними.
  • правильные человекопонятные урлы,
  • канонизация урлов,
  • отсутствие дублей страниц,
  • закрыть от индексации то что не нужно индексировать – страницы меток,категорий, архивов;
  • разметка микроформатов соответствующие инструкциям Яндекс и Google, –Яндекс (Микроформат hCard) и Google (Организации),
  • 301 редирект,
  • корректная обработка ошибок 403, 404, 503,
  • соответствующие headers
  • тэги alt для картинок,
  • уникальные мета-теги и заголовки на всех страницах сайта (H1, title,description, keywords),
  • географические мета-теги,
  • составить заголовки Last-Modified,
  • карта сайта,
  • Файл Robots.txt
  • хлебные крошки,
  • перелинковка,
  • отсутствие битых ссылок,
  • Регистрация в панели вебмастеров Яндекс, Google, Mail,
  • зарегистрировать в Яндекс.Каталог,
  • фавикон переделать и проверить чтобы он где надо отображался
  • и т.д.  - если еще что-то упустили, укажите!
То есть, я ожидаю, что исполнитель сообщит мне,что он может cделать сам по этим факторам, а что он опишет как задание для программиста. 

От того, какую часть работы сделает непосредственно исполнитель этого задания, а что он переложит на программиста -

будет зависеть оплата - в зависимости от объема взятой на себя работы исполнитель получит от 70 $ до 120 $ по согласованию.

Буду рад услышать Ваше мнение и предложения!

7 лет назад
fine09
47 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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