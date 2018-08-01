Собрать базу Email адресов

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Закрыт4 заявки164 просмотра

Здравствуйте, ув. фрилансеры!

Задача такая:

Нужно собрать базу email-адресов с каналов на Youtube.com:

Требование к каналам:

Страна: Канада, США

Количество подписчиков: минимум 500

Тематика:

  Кулинария,

  Люди и блоги, 

  Мода и красота,

  Каналы для всей семьи, 

  Хобби и стиль,

  Путешествия,

В общей сложности нужно около 5 000 - 10 000 тыс. адресов .

Все буду проверять, поэтому какие-то парсеры не подходят.

Работы не сложная, нужно просто посидеть, а если набить руку, то вообще элементарная.

Определенных ограничений для разделов нету, подходят все.

То есть, Вы можете  собрать 4000 адресов Кулинария и 1000 Люди и блоги.

Такое тоже подходит.

Не обязательно чтобы были все категории.

Но обязательно, чтобы были только из указанных категорий.

Искать email'ы на в разделе "О канале" на странице канала (пример: https://www.youtube.com/user/LoveliChannel/about)

Как должно быть оформлено.

Файл excel в котором есть 6 столбиков:

1 столбик сам емейл, в таком виде [email protected]

2 столбик - ссылка на страницу канала, где нашли этот емейл (то есть, страница о канале)

3 столбик - страна канала

4 столбик – ссылка на Фейзбук (если есть)

5 столбик – ссылка на Твиттер (если есть)

6 столбик – ссылка на Google+(если есть)

Ваши предложения рассматриваю в следующей последовательности по следующим критериям

Цена

Сроки

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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